Ondernemers Sluis willen btw terug van Den Haag

Sinds half maart blijven de winkelstraten leeg in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Jan Smits van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Sluis, wordt de gemeente onevenredig zwaar getroffen door de coronacrisis. De middenstanders moeten het voor het overgrote deel hebben van de Belgen, maar die mogen niet komen. De 2.400 inwoners zijn er te weinig om de 200 winkels en horecazaken open te houden, volgens Smits. "Ik sprak vorige week een ondernemer, die had in een week 32 euro omzet gehaald", zegt hij.

Op de vraag aan Tweede Kamerleden om de btw terug te krijgen, in totaal zo'n dertig miljoen euro, kreeg Smits niet direct een antwoord. Van de provincie kreeg hij wel de toezegging dat er onderzoek gedaan wordt naar de manier waarop de provincie geraakt wordt door de coronacrisis. En dat er met de resultaten van dit onderzoek in Den Haag om extra steun gevraagd wordt voor de regio. "En dat is nodig, anders halen we zeker het najaar niet. Misschien niet eens de zomer", aldus Smits.

'Er is ingekocht voor 4,5 miljoen bezoekers'

Sluis trekt jaarlijks zo'n 4,5 miljoen bezoekers. "Daar kopen zaken op in. Er hangt voor honderdduizenden euro's aan kleding in winkels. Die wil je graag verkopen aan je klanten. Maar nu de Belgen niet mogen komen en de kust ook afgesloten is, heb je niemand die komt kopen."

Volgens Smits geeft de versoepeling van de maatregelen die gisteren aangekondigd is door het kabinet een beetje verlichting. "Maar de grens blijft nog dicht en we moeten het toch echt van de Belgen hebben", wijst Smits nogmaals op de bijzondere situatie in Sluis.