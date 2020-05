Nauwelijks nog meldingen seksueel geweld: 'Dat kan gewoon niet!'

Grote zorgen over de grote daling van meldingen van seksueel geweld (foto: Fonds Slachtofferhulp)

Sinds half maart zijn er nog maar twee meldingen binnengekomen van seksueel geweld. Ook de politie en Veilig Thuis merken dat minder mensen aankloppen dan normaal.

'Weinig kans om stiekem te bellen'

Aafke van der Hoop vreest dat dit komt doordat slachtoffers momenteel minder mogelijkheden hebben. "De kans om stiekem te bellen is veel kleiner als iedereen de hele dag thuiszit. Ook hebben kinderen nu weinig mogelijkheid een juf of meester in te schakelen."

Meldpunt Slachtoffers die te maken hebben met seksueel geweld kunnen bellen naar 0800-0188. De zorg van het Centrum Seksueel Geweld gaat in deze periode van het corona-virus gewoon door, maar kan mogelijk anders worden ingevuld dan normaal.

Door financiële problemen, meer alcoholgebruik en stress is de kans groot dat er binnenshuis meer misbruik is. "Het is logisch dat er nu een daling is van seksueel geweld tijdens het uitgaan of op de sportvereniging, maar uit onderzoek blijkt dat tachtig procent van het seksueel misbruik door bekenden gebeurt. Dat er nu zo weinig meldingen binnenkomen, kan dus gewoon eigenlijk niet."

Seksueel misbruik gebeurt voor tachtig procent door bekenden (foto: Pixabay)

Coördinator Aafke van der Hoop doet dan ook een oproep. "We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Het is belangrijk om hulp te vragen, daarmee voorkom je veel psychische problemen op latere leeftijd."

Veel hulp telefonisch

Vanwege de coronacrisis vindt veel hulp telefonisch plaats, maar als het nodig is worden lichamelijke onderzoeken gewoon uitgevoerd. Het Centrum Seksueel Geweld Zeeland heeft een eigen onderzoekskamer in het Adrz in Goes.