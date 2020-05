De salon van Marcelle ziet er pico bello uit, nu haar klanten nog

"Poeh! En dat mag ook wel", vertelt de schoonheidsspecialiste opgelucht. "Na acht weken thuiszitten zien mijn huis en salon er pico bello uit. Ik heb ondertussen alle klusjes in huis wel gehad. Ik ben echt superblij dat ik weer aan het werk kan."

Eerst was er sprake van dat een aantal contactberoepen, zoals schoonheidsspecialisten, 20 mei pas open zou mogen. Daarom was het nog even spannend. Volgens Van de Ven zaten veel klanten van haar gisteravond ook aan de buis gekluisterd, terwijl Rutte zijn toespraak hield. "Ik kreeg gelijk allemaal appjes van mijn klanten toen bleek dat we weer open mochten. Iedereen steunt me en leeft mee, maar wil natuurlijk ook gelijk weer een afspraak maken."

Schoonheidsspecialiste Marcelle van de Ven is blij dat ze weer aan de slag kan (foto: Omroep Zeeland)

Daarom heeft Van de Ven vandaag en morgen ingepland om al haar klanten voor de komende weken weer in te plannen. "Ik begin waar ik gebleven was, want die mensen hebben het waarschijnlijk het hardst nodig", zegt Van de Ven lachend.

Nieuwe veiligheidsprotocollen

Wel moeten de schoonheidsspecialistes aan nieuwe veiligheidsprotocollen voldoen. "Ik heb mondkapjes, handschoentjes, mensen moeten bij binnenkomst hun handen al wassen, alle handdoeken gaan na een klant gelijk in de was én ik heb veiligheidsbrillen bij elkaar gezocht. De brillen zijn voor schoonheidsspecialistes niet verplicht, maar ik vind het wel zo netjes en veilig."