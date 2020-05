Mondkapjes straks verplicht in openbaar vervoer: zo maak je ze zelf

Dit artikel is gepubliceerd op 21 maart en is iets geactualiseerd. Ook de video's bij dit artikel zijn in maart opgenomen.

Stof, elastiek, een stukje keukenrol en een naaimachine. Meer is niet nodig om zelf een mondkapje te maken. Door het coronavirus is er een groot tekort aan mondkapjes en zijn de kapjes die er wel zijn nodig voor de zorgverleners. Ellen Mous uit Terneuzen wil haar steentje bijdragen en maakte een handleiding.

Niet zo goed als kapjes voor zorgverleners

De zelfgemaakte mondkapjes zijn niet zo goed als de kapjes die de zorgverleners gebruiken. Mous legt uit: "Ik wilde het meteen groots aanpakken en de mondkapjes gaan maken voor ziekenhuizen." Maar ze besefte dat haar mondkapjes niet steriel zouden zijn.

(foto: Omroep Zeeland)

Het RIVM heeft de regels inmiddels wel versoepeld. Alleen als er sprake is van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek, is het volgens het RIVM nodig minimaal een chirurgisch masker en wegwerphandschoenen te dragen. Daarbuiten kunnen de mondkapjes van Mous uitkomst bieden.

Het kabinet was tot voor kort tegen het verplichten van mondkapjes, omdat er geen bewijs is dat het beschermt tegen het coronavirus. Premier Mark Rutte ziet nu wel de toegevoegde waarde, vooral op plekken waar anderhalve meter niet te handhaven is. "Het draagt eraan bij dat je anderen minder snel besmet", zei hij gisteren op de persconferentie.

Het zelfgemaakte mondkapje is eigenlijk niets meer dan een houder voor een filter. Daar kan een stuk dubbelgevouwen keukenrol voor worden gebruikt dat steeds wordt ververst. Mous hoopt dat mensen dankzij haar uitgebreide handleiding zelf aan de slag kunnen.

Riet de Kroo uit Goes is ook achter de naaimachines gekropen om mondkapjes te maken. En dat liep al snel uit de hand, vertelde zij vanochtend in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "M'n oude huisarts vroeg assistentie om mondkapjes te naaien voor de thuiszorg, omdat die zo slecht voorzien waren." Toen had ze er tien gemaakt, inmiddels zijn het er vijftig.

Kapje met Zeeuws patroon

Dat haar mondkapjes populair zijn, heeft vooral met het Zeeuwse patroon te maken. "Ik zette een profielfoto op Facebook met een Zeeuws mondkapje op en toen is het begonnen." Ze heeft de mondkapjes gemaakt van stof die ook gebruikt werd voor het maken van klederdracht. "Ik dacht hoe leuk is het dat je met een Zeeuwse kapje naar de thuiszorg gaat."

De Kroo is voorlopig nog niet klaar met het maken van mondkapjes. "Nu loopt het echt storm, ik heb al iets van honderd bestellingen liggen."