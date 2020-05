Aanpassingen maken van CineCity anderhalve-meter bioscoop

Vanaf 1 juni mogen er per zaal dertig mensen in de bioscoop komen. Vanaf 1 juli worden dat er honderd. "Achter de schermen zijn we hard bezig om alles voor elkaar te krijgen. Daarbij houden we de richtlijnen aan die staan in het protocol dat is samengesteld door de branchevereniging van bioscopen", legt evenementen- en theatermanager Jéan Rottier uit.

Wel anders

Als je straks een avondje naar de bios wil, dan gaat het er wel wat anders aan toe. In het pand van de bioscoop komen wel een aantal veranderingen. Zo komen er verplichte looproutes waar men elkaar niet kruist, moet je van tevoren je tickets online kopen, wordt de programmering aangepast zodat bij de aanvang en het eindigen van de films mensen niet door elkaar gaan lopen en komt er een nieuwe shop.

In de bioscoop wordt hard gewerkt om alles anderhalve-meter proof te maken (foto: Omroep Zeeland)

"We gaan niet meer zelf onze popcorn en drinken pakken, maar er komt een baliesysteem", zegt Rottier. Daarnaast word je al bij binnenkomst welkom geheten door één van de medewerkers. "Zij leggen dan de nieuwe regels uit en vragen of je verkouden of ziek bent."

'Veiliger dan ooit. Welkom als altijd'

Toch had Rottier gehoopt dat ze eerder dan 1 juni weer open mochten. "Het is zonde dat zo'n pand als dit waar het altijd bruist ineens helemaal stil ligt. We zijn blij dat we nu weer mogen opstarten en dat doen we met een nieuwe slogan: Veiliger dan ooit. Welkom als altijd.'"