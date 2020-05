'In Zeeuws Vlaanderen zijn 25 procent minder huizen verkocht door de crisis'

(foto: Omroep Zeeland)

"De markt heeft maar een kleine twee weken stil gelegen, maar wij merken nu dat we al bijna op het niveau zitten van voor de crisis", zegt Van der Knaap. Hij organiseerde onlangs een webinar omdat er veel vragen gesteld werden over de (ver)koop van een huis tijdens de coronacrisis.

Een webinar is een lezing, workshop, college die plaatsvindt via het internet. Makelaar Van der Knaap organiseerde dat onlangs omdat er veel vragen waren over de aan- en verkoop van huizen in deze crisistijd.

"Wat we merken is dat de seniorenmarkt wat vast zit", zegt Van der Knaap. "Zestigplussers laten zich nu niet zien. En uit cijfers van het NVM (brancheorganisatie, redactie) blijkt dat er in Zeeuws-Vlaanderen 25 procent minder huizen verkocht worden. Dat is niet heel gek. De grenzen zijn dicht waardoor Belgen geen huis in die regio kopen."

Volgens Van der Knaap is deze tijd een goede periode om je huis te verkopen. "We zitten in een verkopersmarkt. Er wordt, ook in Zeeland, zeer regelmatig boven de vraagprijs geboden omdat er zo weinig te koop is. Voor iedere zoeker op de woningmarkt zijn er nu gemiddeld 2.9 woonhuizen te koop. Dat is wel eens anders geweest."

Bedreigingen

Wat de gevolgen van crisis zijn voor de toekomst is onduidelijk. "Op korte termijn verwachten we een blijvende vraag en dus een woningmarkt met goede verkoopprijzen. Over de langere termijn zijn we ook positief, maar zien we ook bedreigingen. We merken nu al dat mensen het financieel lastiger beginnen te krijgen. De vraag is hoe dat er over een half jaar uitziet. Verliezen veel mensen hun baan? Wat doet de economie?"

Financiering

Het traject om een woning te financieren duurt nu langer, merkt Van der Knaap. "Dat was zo'n drie weken, maar loopt nu soms wel op tot zes weken. Vooral voor ondernemers. De banken willen weten hoe zij door deze coronacrisis komen. Dat moet je kunnen aantonen. De periode om het huis op te leveren ligt nu op vier tot zes maanden."