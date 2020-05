Ouderen genieten van dagbesteding in Vlissingen

Aan de Van Hogendorpweg in Vlissingen heeft Zorgstroom een locatie waar ouderen hun dagbesteding kunnen krijgen. Normaal gesproken zitten er hier zo'n acht tot tien ouderen, maar door de anderhalve meter maatregel kan dat niet meer. Brigitte Diriye van Zorgstroom: "We hebben vorige week met een meetlint door het gebouw en de tuin gelopen en we kwamen uit op maximaal vijf ouderen die hier mogen komen".

Voor de mensen die er na zeven weken weer mogen zijn is het een verademing. Tinnij Uijl: "Toen ik hoorde dat we weer naar de dagbesteding mochten was ik zo blij. Heerlijk om weer hier te zijn, ik heb het gemist".

Fijn voor mantelzorgers

De begeleidsters hebben de ouderen ook gemist tijdens die lange periode, en zijn ook blij dat ze weer hier zijn. Diriye: "Maar ook voor de mantelzorgers is het fijn. Die hebben deze mensen, die toch vaak wel een vorm van dementie of iets dergelijks hebben, hele dagen in huis gehad".

Wanneer de dagbesteding weer op volle kracht gaat draaien is nog niet bekend.