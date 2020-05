Strijd tegen de eikenprocessierups al vroeg aan de gang

In 's-Gravenpolder kleedt Wondergem zich om. Hij trekt een witte overall aan, tapet alle openingen af en zet een beschermende oranje muts op. Vervolgens gaat hij in een bakje van een hoogwerker de boom in en gebruikt een soort stofzuiger om de aanwezige eikenprocessierups weg te zuigen.

Haren van de rups zijn geen pretje

"Het is geen pretje als je in aanraking komt met de eikenprocessierups", zegt Wondergem "Ik heb zelf wel eens gehad dat mijn rits open zakte en dat ik op mijn borst met de brandharen van de rups in aanraking kwam. Dat is geen pretje en gaf enkele weken jeuk."

Mensen kunnen veel last hebben van de eikenprocessierups. Huid, ogen en luchtwegen kunnen geïrriteerd raken door contact met de 'brandhaartjes' van het dier. De rups is op zich niet gevaarlijk. Maar als de rups in gevaar is, laat het de brandharen los als afweer.

"Vorig jaar hebben we hier in dit laantje met eikenbomen volwassen rupsen weggehaald", vervolgt Wondergem. "Nu heeft de gemeente Borsele ons gevraagd om te proberen de overlast voor te zijn. Nu is de rups nog klein."

Gunstig weer

De afgelopen jaren zijn de weersomstandigheden heel gunstig geweest voor de eikenprocessierups. "Heel veel mensen zijn er op gebrand om de overlast dit jaar te voorkomen", aldus Wondergem.

De rupsen zijn volgens Wondergem voor een leek niet zo makkelijk te zien. Althans, in een vroeg stadium. "Als het te laat is, zie je een soort spinrag met een heleboel rupsen. In het begin zijn ze heel klein en oranje en dan verkleuren ze in verschillende stadia naar bruin."

Biologische bestrijdingsmethodes

De eikenprocessierups wordt op allerlei manieren bestreden, vervolgt Wondergem. "We hebben met gif gespoten, met lijm gewerkt, maar ook de rupsen weggebrand. Hierdoor ontstaat best veel nevenschade, dus kiezen we nu voor een milieuvriendelijke methode; het wegzuigen."

"In de stofzuiger zitten speciale filters, zodat de losse haren allemaal in de stofzuiger verdwijnen", legt Wondergem uit. "Ook werken we samen met andere bedrijven om de rupsen met nematoden te bestrijden."

Eikenprocessierups gaat door gebruik van aaltjes dood (foto: Silvia Hellingman)

Gonnelien Jobsen van Sandee Groen legt de methode van het gebruik van nematoden, ook wel aaltjes genoemd, uit. "We sprayen kleine aaltjes in vloeistof in de bomen met de eikenprocessierups. Dat gebeurt 's nachts omdat de aaltjes niet tegen uv-straling kunnen. De aaltjes zijn natuurlijke vijanden van de rups. Ze dringen de rups binnen en scheiden een bacterie uit waar de rups aan doodgaat."

Liever geen gif gebruiken

Op een biologische manier de processierups bestrijden, daar zetten deze bestrijders in Zeeland zich voor in. "Wij zijn toch een bedrijf dat aan de toekomst wil denken en zetten gif liever niet in, maar kiezen liever voor de duurzame methode", besluit Wondergem.

