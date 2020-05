Sportschooleigenaren zijn boos: 'Onzin dat restaurants eerder open mogen'

Sportcentrum Delta in Terneuzen voor de corona-epidemie (foto: Omroep Zeeland)

Branchevereniging NLActief kwam in maart met een protocol met daarin oplossingen. Directeur Ronald Wouters van NLActief vindt het raar dat ze dan nu als laatst aan de beurt zijn. "Ondernemers zijn aan de slag gegaan om zich voor te bereiden. We hadden de indruk dat wij als eerste zouden opengaan. Maar nu staan we aan het eind van het rijtje", meldt hij bij de NOS.

Protocol

Anderhalve meter afstand, ontsmetten en ruimte tussen de toestellen. Dat stond er in het protocol van de sportscholen. Ook bij Happyfit in Vlissingen stonden ze al startklaar om met die maatregelen weer open te gaan. "We hadden posters met informatie en afzetmateriaal voor in het gebouw. Kortom we hebben alles aangeschaft om alles te kunnen doen", vertelt Verberkmoes.

Sportschooleigenaresse Andrea Verberkmoes vindt het heel raar dat restaurants eerder open mogen

Ook bij de sportschool van Verberkmoes zijn er oplossingen bedacht om toch fit te blijven. Er zijn online lessen voor de abonnementhouders en vanaf volgende week worden er ook buiten lessen gegeven. "Dat mag natuurlijk wel. Op die manier gaan we proberen om het een beetje op te lossen. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als de apparaten die binnen staan. Daarmee kunnen we veel meer dan buiten", zegt Verberkmoes.