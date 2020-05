Zeeuwen: coronabeleid kan nog wel wat soepeler

Zeeland telt in vergelijking met de buurprovincies aanmerkelijk minder coronabesmettingen en -patiënten. De vraag of dat een reden is om in Zeeland een soepeler beleid te voeren, werd door zo'n 60 procent positief beantwoord.

Voorzichtiger

Een meerderheid vindt dat de Zeeuwse minicampings en huisjesparken nog deze maand open kunnen. Opvallend is wel dat ouderen voorzichtiger zijn dan jongeren. 31 procent van de jongere respondenten (tot 30 jaar) vindt mei eigenlijk nog te vroeg, bij de ouderen (>59 jaar) heeft 38 procent die mening.

Lege camping door het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

De herkomst van de toeristen lijkt ook een rol te spelen, blijkt uit de reacties. Want 44 procent zegt dat de versoepeling alleen mag gelden voor inwoners van Zeeland. 37 procent zegt dat het slot er al deze maand af mag voor alle inwoners van Nederland en 17 procent vindt dat ook buitenlandse toeristen naar onze provincie mogen komen. Twee procent heeft geen mening of weet het niet.

Geen Paasdrukte in Domburg (foto: Omroep Zeeland)

In het openbaar vervoer zijn we nu verplicht om mondkapjes te gaan dragen, zei premier Rutte woensdagavond. Maar de Zeeuwse respondenten staan niet te juichen. Er blijken in de peiling wel verschillen te zijn, want 60-plussers zijn vaker bereid om vrijwillig (als de omstandigheden daarom vragen) zo'n masker te gebruiken dan jongere Zeeuwen, namelijk 61 procent van de oudere groep. Van de jongeren tot 30 jaar heeft maar veertig procent ingevuld vrijwillig met een mondkapje te gaan lopen.