Deze profvoetballer helpt nu noodgedwongen in de bakkerij

Julius Bliek (rechts) en zijn broer Patrizio aan het werk voor de bakkerij (foto: Julius Bliek)

Profvoetballer, werknemer in de bakkerij van je vader. Je hebt veel petten op.

"Klopt. Ik ben nu onderweg naar Rotterdam, naar de magazijnverkoop van m'n moeder. Zowel m'n moeder als m'n vader zijn ondernemers. Als ik dan zoals nu weer thuis ben, help ik graag mee."

Want anders zit je ook maar stil?

"Nee, dat niet. Ik moet natuurlijk wel fit blijven om - wanneer het allemaal gaat beginnen - weer fit aan de start te staan. Maar er blijft natuurlijk wel veel tijd over nu er niet gevoetbald wordt."

Je speelt bij FC Saburtalo in Tbilisi. Hoe ging het daar toen het coronavirus zijn intrede deed?

"In het begin waren het maatregelen als handen ontsmetten, maar op een gegeven moment kregen we een berichtje 'blijf maar thuis'. Dan wordt er niet gevoetbald, zit je daar ook maar een beetje in de stad. Op een gegeven moment mochten we naar huis en heb ik een van de laatste vluchten naar Nederland weten te pakken."

Hoe zorg je dat je fit blijft?

"We hebben trainingsschema's meegekregen van de club. Ik zie het echt als een voorrecht dat ik in Zeeland woon. In Burgh-Haamstede hebben we de Domeinen, ik heb bospaden gezien die ik nog nooit gezien had. We hebben het strand. Je kan eigenlijk overal terecht om lekker te trainen en jezelf fit te houden."

Voetballer Julius Bliek (foto: FC Saburtalo)

Voel je je ook fit?

Het is anders dan wedstrijdfit, maar je moet een soort basisconditie op peil houden. Als het weer gaat beginnen straks, hebben we toch eerst tijd om te trainen, dan word je vanzelf weer wedstrijdfit. Dat is een ander soort fit."

Wat moet je vandaag doen?

"We hebben een magazijnverkoop in Rotterdam. Gelukkig kunnen we gewoon opengaan volgens de richtlijnen van het RIVM. We hebben een soort winkelrekjes waar mensen mee naar binnen kunnen komen. Vandaag ondersteun ik m'n moeder. Bij m'n vader hebben we een drive-in gemaakt. Mensen kunnen in de auto blijven zitten terwijl ze brood kopen."