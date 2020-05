Ook het 'vergeten eiland' nu 75 jaar bevrijd

"Daar kwamen ze vandaan, Engelse commando's in drie landingsvaartuigen", gemeentearchivaris Ineke van den Broek wijst naar Colijnsplaat vanaf de dijk bij Zierikzee. Op 7 mei 1945 was Schouwen-Duiveland eindelijk aan de beurt. Nadat de Slag om de Schelde een half jaar eerder succesvol was afgesloten voor de geallieerden, had Schouwen geen strategische waarde meer en stopte de bevrijding bij Noord-Beveland, Tholen en Sint Philipsland.

Vergeten eiland

Volgens Van den Broek werd er vanaf Schouwen-Duiveland met een ongelukkig gevoel gekeken naar de Nederlandse vlag die in Colijnsplaat wapperde. "We waren inwoners van het vergeten eiland."

De Engelse commando's trokken op 7 mei met een witte vlag richting Zierikzee, waar de Duitsers zich overgaven. Hoewel er geen schot werd gelost, was er toch een dodelijk slachtoffer te betreuren; een jonge dame stapte op een mijn toen ze wilde gaan kijken naar de bevrijders.

Burgemeester van Haamstede, Jhr. Roƫll, wordt in ere hersteld (foto: Beeldbank NIMH)

In Haamstede hoort men het nieuws van de landing bij Zierikzee. De bevolking versiert de straten en staat de hele dag te wachten tot geallieerde laarzen door de straten zullen marcheren. Maar slechts één Engels voertuig rijdt die dag door het dorp en maakt gelijk weer rechtsomkeert. De Haamstedenaren moeten nog een nacht wachten op hun bevrijding.

Uit een dagboek: 'Vannacht zou men niet zeggen dat het vrede is'

Van den Broek laat in het museum de Burghse Schoole het dagboek zien van mevrouw Houtman. Zij hield de gebeurtenissen nauwgezet bij, en schrijft haar twijfels op in de nacht van 7 op 8 mei 1945. "Vannacht zou men niet zeggen dat het vrede is. Er waren veel zoeklichten te zien richting Sint Philipsland. En we hoorden telkens schieten."

Maar op 8 mei is het dan zover. Engelse soldaten trekken Burgh-Haamstede binnen en onderhandelen over de overgave van de Duitsers. Nadat de vrede is getekend, dragen zij het gezag over aan de teruggekeerde bhurgemeester van Haamstede, jonkheer Roëll. Nu is het echt tijd om de bevrijding te vieren.

Laatste hindernis: Brouwershaven

Hoewel, er is nog één laatste hindernis te nemen. De Duitsers hebben zich teruggetrokken naar Brouwershaven en het lijkt er even op dat het dorp alsnog met geweld bevrijd moet worden. De nazi's dreigen het gevecht aan te gaan.

Uiteindelijk wordt er toch succesvol onderhandeld en geven de soldaten zich over. Daarmee kwam er ook voor Schouwen-Duiveland een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

