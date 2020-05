Vooral ergernis over ouderen die de regels overtreden

Gezelschap blokkeert het trottoir (foto: Omroep Zeeland)

Op nummer twee van de lijst ergernissen staan de fietsers op het fietspad die rakelings langs andere mensen fietsen. Een respondent voegde eraan toe dat sommige fietsers ook nog gewoon opzij spugen. En op nummer drie staan de mensen die op het midden van het trottoir blijven staan voor een gesprekje. Ruim 3.500 inwoners van Zeeland hebben de vragenlijst ingevuld.

In de winkel

De ergernissen in de winkel zijn hetzelfde verdeeld: klanten die in de gangpaden niet aan de kant gaan en klanten die gezellig blijven staan praten voeren ook hier de ergernis-ranglijst aan. De rondvraag van Omroep Zeeland bevestigt de landelijke enquête van het RIVM en de GGD's waaruit blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders anderen te dichtbij zien komen in de supermarkt.

Maar er is meer ergernis. Zoals mensen die toch met z'n twee komen of zelfs met hele gezinnen of een vriendengroepje. Om vervolgens de regels te omzeilen doordat ze allemaal wel een apart boodschappenwagentje nemen. Met als gevolg dat er voor andere klanten minder karretjes beschikbaar zijn.

Lekker knijpen

Dertig procent van de respondenten ergert zich ook aan mensen die op de groenten-afdeling zomaar overal in knijpen, voordat ze iets kopen. Oudere mensen (60 jaar en ouder) storen zich hier zelfs nog wat vaker dan jongere mensen.

Er waren ook complimenten

Maar wat ook gezegd moet worden is dat veel mensen juist opmerken dat andere mensen hun best doen in de winkels om het in goede banen te leiden. Vooral het personeel. En dat het dus echt niet alleen kommer en kwel is.

Appels bij Jumbo (foto: Omroep Zeeland)

Het zijn allerlei groepen mensen die ergernissen opwekken op straat. Wielrenners, hardlopers en hangjongeren houden zich vaak niet aan de regels. Maar opvallend genoeg zijn de verwijten het vaakst gericht aan ouderen, zo blijkt uit de extra commentaren.

Onaantastbaar

"Ouderen lijken onaantastbaar te zijn door geen afstand te houden. En dit terwijl we het juist voor deze groep in onze samenleving doen!", zegt een inwoner van Nieuw- en Sint-Joosland. Een inwoner Domburg vult aan: "Het enige wat op straat loopt zijn oude mensen en deze houden absoluut geen rekening met niemand." Iemand uit Arnemuiden: "Ouderen die in het weekend gaan fietsen en wandelen, geef dan de mensen die werken de ruimte!"

Eropuit

Wat kun je nog doen als je toch naar buiten wil gaan? Wandelen (en in veel gevallen tegelijk ook de hond uitlaten) komt op de eerste plaats, blijkt uit de enquête. Op de tweede plaats komt het uitstapje op de fiets. Van alle mensen die reageerden zegt 21 procent helemaal geen uitstapjes meer te maken sinds het begin van de coronacrisis.

Hou anderhalve meter afstand (foto: ANP)

Methode De peiling van Omroep Zeeland werd uitgevoerd m.b.v. Survey Monkey. Er hebben ruim 3.800 mensen aan deelgenomen, van wie er meer dan 3.500 een postcode in Zeeland opgaven. De verdeling over de leeftijden en de eilanden was evenwichtig. Toch is de onderzoeksmethode niet helemaal representatief om het resultaat door te trekken naar de hele Zeeuwse bevolking. Het blijft de mening van de mensen die de moeite hebben genomen te reageren.

