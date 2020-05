ZLM: Minder schade aan auto's, meer ongelukjes in huis

Er valt vaker een beker koffie over de laptop (foto: Pixabay)

"De coronacrisis zorgt niet alleen voor andere, maar ook voor minder schademeldingen", zegt Edwin Goetheer, Afdelingshoofd Schade bij ZLM Verzekeringen. "Als je naar het totaal kijkt, krijgen we zo'n twintig procent minder schademeldingen binnen. Er wordt minder gereden dus het aantal autoschades is fors gedaald. Begin april was dat veertig procent minder dan normaal. " Toch is ziet de verzekeraar wel dat er nu weer iets meer mensen op de wegen zijn dan in het begin van de coronacrisis. "De schademeldingen waren vorige week 22 procent minder dan normaal."

Ook het aantal inbraakschades is afgenomen. "Mensen zijn natuurlijk vaker thuis. Tot slot wordt er ook minder vaak een beroep gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering. Mensen gaan minder op visite bij elkaar. Dus een kind gooit minder vaak wat om."

Er wordt minder ingebroken (foto: Politiehonden ZWB)

Daarentegen is het aantal meldingen van inboedelschade juist toegenomen. "Er valt en breekt vaker iets thuis. Kinderen lopen thuis rond en ook werken mensen meer vanuit huis. Dat zie je terug in de schades van elektronica."

Door de daling van het aantal schademeldingen hoeft ZLM ook minder uit te keren. Toch is het volgens Edwin Goetheer te vroeg om al conclusies te trekken. "In februari hadden we storm na storm en kwamen er vele duizenden schademeldingen binnen. Nu is het even wat rustiger en wordt dat deels gecompenseerd. Maar we zijn nog maar vier maanden onderweg. Het is lastig te zeggen hoe dit jaar verder verloopt."