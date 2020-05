Marlies Allewijn schrijft graag over Amsterdam en Zeeland

Zeeuwse schrijfster Marlies Allewijn (foto: Omroep Zeeland)

"Er waren twee presentaties gepland. Eentje in Amsterdam en eentje vandaag in Goes", zegt Allewijn. "Natuurlijk is het jammer dat het niet doorging maar er zijn op dit moment wel belangrijkere zaken dan mijn boekpresentatie."

Onbedoeld zwanger

'Barsten' gaat over het Zeeuwse meisje Sari dat in de jaren zestig op 17-jarige leeftijd onbedoeld zwanger wordt. Haar ouders vinden dat Sari afstand van haar kindje moet doen. De situatie escaleert en Sari pakt de trein naar Amsterdam, waar ze een nieuw leven wil beginnen. "De vraag is of ze beter in Amsterdam of Zeeland past", vertelt Allewijn.

Zelf woont Allewijn (1977, Yerseke) langer in Amsterdam dan dat ze in Zeeland heeft gewoond. Toch blijft de provincie haar trekken vertelt ze in de radio-uitzending vanuit haar Zeeuwse vakantiehuis. "Amsterdam is mijn thuis. Er is veel te beleven, maar hier in Zeeland heb je de zee, het Veerse Meer en natuurlijk familie. Ik vind het fijn en interessant om over Amsterdam én Zeeland te schrijven."

Allewijn heeft meer dan een jaar aan 'Barsten' gewerkt. Eerder schreef ze boeken als De Meid, Ze was 16, SchEef en Mijn Lièven (Geschenk van de Week van het Zeeuwse Boek 2019).