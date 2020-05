ZorgSaam zwaait laatste coronapatiënt uit en sluit speciale afdeling (foto: Zorgsaam)

De cijfers van vandaag staan in schril contrast met het hoogtepunt van de opnames in de Zeeuwse ziekenhuizen eind maart. Toen was er een totaal van 52 patiënten verdeeld over de ziekenhuizen (27 bij Adrz, 25 bij ZorgSaam).

In totaal hebben 66 patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen van ZorgSaam gelegen. 41 van de 66 patiënten zijn na de behandeling naar huis gestuurd om aan te sterken. De rest is overleden of naar andere ziekenhuizen overgebracht. Bij de ziekenhuizen van het Adrz hebben meer mensen met het coronavirus gelegen. In totaal waren dat er 86.

In de Zeeuwse ziekenhuizen hebben niet alleen Zeeuwse patiënten met corona gelegen. Er zijn ook patiënten uit bijvoorbeeld Brabant opgevangen.

Speciale afdeling

De speciale afdeling in Oostburg is nu opgedoekt omdat eventuele toekomstige corona-patiënten bij elkaar komen te liggen in Terneuzen. Op de afdeling in Oostburg lagen alleen patiënten met corona die uitzicht hadden om naar huis te gaan.