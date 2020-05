Eerste lesdag wordt vooral ook een spannende dag

Directrice Mieke Szymanski van het Mozaïek in Sluiskil verwacht maandag en dinsdag dan ook spannende dagen. "Het is elkaar weer zien na heel veel weken thuis en is voor iedereen heel bijzonder geweest met weken waarin we van alles hebben meegemaakt. Kinderen moeten echt hun ei kwijt. En dan is het op school ook nog allemaal anders."

Nooduitgangen worden vanaf maandag volop gebruikt

Massaal binnenkomen via de hoofdingang is er bijvoorbeeld vanaf maandag niet meer bij op het Mozaïek in Sluiskil. Ouders mogen niet meer het schoolplein op, maar zetten de kinderen af voor de aangewezen ingang. Bijna iedere klas heeft een eigen deur, waardoor groepen zoveel mogelijk worden gescheiden. Bij het Mozaïek betekent dat dat zelfs nooduitgangen van lokalen worden gebruikt als entree en ook heeft bijna iedere klas zijn eigen toilet.

In de klassen is vooral geschoven met meubilair en heeft de onderwijzer meer afstand gekregen tot de leerlingen. Voor het bord bijvoorbeeld staat een tafel met hygiënische flessen om handen te wassen en materiaal schoon te houden. Ook dient het extra meubilair om afstand te creëren tussen leerling en docent.

Directrice Mieke Szymanski (foto: Omroep Zeeland)

Directrice Mieke Szymanski is al twee weken bezig om de plannen op papier te zetten en uit te werken. Maar pas vanaf maandag wordt duidelijk hoe alles in de praktijk gaat werken. Ze verwacht dat de eerste dagen in het teken zullen staan van gewenning en dat er veel flexibiliteit aan te pas zal komen om de regels in de praktijk uit te voeren.

Toch ziet Szymanski enorm uit naar maandag. "Wanneer je leerlingen nu tegenkomt zwaai je extra uitbundig en ik hoor ook van ze dat ze weer zin hebben om klasgenootjes te zien." Ook de leerkrachten kijken uit naar klassikaal onderwijs, al zal niet iedere onderwijzer maandag op school aanwezig zijn.

Zeven procent leerkrachten afwezig

Volgens Pim van Kampen van CPOZ (overkoepelend onderwijsorgaan in Zeeland) is het beeld dat landelijk ongeveer ongeveer 7% van de leraren niet naar school komt. Dat beeld heeft Van Kampen ook voor Zeeland.

Onder de docenten die niet komen zijn vooral mensen in de risicogroep (zwanger, zwakke gezondheid), maar er zijn ook tien leerkrachten die bang zijn om weer aan het werk te gaan. Met hen gaan ze in gesprek, maar ze worden niet gedwongen of verplicht. Scholen gaan daar voorlopig soepel mee om.