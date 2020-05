Rechtbank in Middelburg coronaproof en gaat maandag weer in bedrijf

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Op alle verdiepingen in het gebouw in Middelburg is eenrichtingsverkeer ingevoerd. Daarnaast zijn de zitplekken in de wachtruimtes verplaatst of verwijderd. In de zittingszalen is plexiglas geplaatst tussen de plekken waar de rechters en griffier zitten en de plekken waar partijen zitten.

Voorlopig ook nog zaken op afstand

Zittingen waarbij fysieke aanwezigheid niet nodig is, worden nog steeds zoveel mogelijk schriftelijk of via beeldverbindingen gedaan. De komende tijd wordt het aantal zaken met fysieke aanwezigheid uitgebreid zodat op den duur het normale zittingsrooster weer opgepakt kan worden.

De rechtbank laat weten dat de grote zittingszalen in Middelburg vooralsnog voldoen om het zittingswerk tijdens reguliere kantoortijden op te vangen. Als het nodig is om het aantal aanwezige mensen in het gerechtsgebouw te spreiden, kan de rechtbank overschakelen naar avondzittingen.

Voorlopig is er geen publiek welkom bij de zittingen. "Wel worden er bij openbare zittingen, weliswaar in beginsel nog beperkt, journalisten toegelaten om de openbaarheid van de rechtspraak te waarborgen", schrijft de rechtbank in een verklaring.