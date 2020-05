Nieuwe op- en afritten Kruiningen/Yerseke definitief van de baan

Met name op de Zanddijk, tussen de A58 en Yerseke, gebeuren regelmatig verkeersongelukken. (foto: Omroep Zeeland)

De provincie Zeeland wil de op- en afritten opnieuw aanleggen, net als de aansluitende weg Zanddijk, die vanaf de afrit richting Yerseke gaat. Over de smalle dijkweg is in de loop van de jaren steeds zwaarder vrachtverkeer gaan rijden, wat tot gevaarlijke situaties leidt. Omdat de Zanddijk ook nog eens veel bochten telt, zijn er regelmatig verkeersongelukken, soms met dodelijke afloop.

Fel geprotesteerd

Om het gebied weer veilig te maken, heeft de provincie schetsen gemaakt die in een plan ieder een kleur kregen. Eén van de serieuze opties is de 'bruine variant', waarbij een nieuwe weg recht door de polder wordt getrokken. Omwonenden zijn daar fel tegen, omdat er woningen en landbouwgrond voor moet worden opgeofferd.

Onvoldoende rijksbelangen

De grootste voorkeur gaat uit naar de 'groene variant', waarbij er nieuwe op- en afritten komen vanaf de A58 bij Kruiningen/Yerseke. Afgelopen november zei het Rijk al, daar niet aan mee te betalen, waarbij het zou gaan om een Rijksbijdrage van zo'n 24 miljoen euro. Op het verzoek van Zeeland toch nog eens naar de kwestie te kijken, is nu een definitief 'nee' gekomen omdat er volgens de overheid "onvoldoende rijksbelangen zijn."

Harry van der Maas (SGP) gedeputeerde van de provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

'Even slikken'

Dat was voor gedeputeerde Harry van der Maas (SGP), die in Zeeland over vervoer en wegen gaat, "even slikken", vertelde hij in de Statencommissie Economie. Nieuwe op- en afritten lijken daarmee een gepasseerd station. Van der Maas zoekt een haakje om het Rijk toch mee te laten betalen aan de verkeersveiligheid in het gebied. Hij benadrukt dat de Zanddijk verbeterd móet worden. De weg dienst immers als calamiteitenroute als andere wegen zijn afgesloten. Ook wordt de Zanddijk gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.