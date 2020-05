'300 miljoen culturele noodsteun moet niet alleen naar de Randstad'

Anita Pijpelink, PvdA-gedeputeerde van de provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De 300 miljoen euro, die het kabinet in cultureel Nederland wil verdelen, kwam vrijdagochtend aan de orde in de Provinciale Statencommissie Economie van de provincie Zeeland, Enkele fracties, zoals GroenLinks, zijn bang dat het merendeel van het geld bij grote culturele instellingen in de Randstad terecht komt, en niet bij kleinere instellingen in de regio.

Motie in Tweede Kamer

Volgens de Zeeuwse gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) is de verdeling van de 300 miljoen euro inderdaad een zorg voor de provincies in ons land. "Ik heb daar vanochtend om acht uur een overleg over gehad met de cultuur-gedeputeerden van andere provincies. We hebben dit punt ook al bij de minister aangekaart en in de Tweede Kamer is inmiddels een motie ingediend, om ervoor te zorgen dat het geld ook in de regio terecht komt."

In allerijl

De provincie is in allerijl bezig om de schade van de coronacrisis voor culturele instellingen in Zeeland te inventariseren, om aanspraak te kunnen maken op een deel van de 300 miljoen euro van het kabinet. "We hebben de resultaten van een onderzoek nét binnen, begin volgende week hebben we een goed beeld van de schade die nu al is ontstaan."

Zeeuwse gedeputeerde Anita Pijpelink: Niemand kan garanderen dat hier geen slachtoffers uit gaan vallen

Productiehuis Zeelandia, Zeeuws Museum en Vleeshal

De 300 miljoen die verdeeld worden vallen uiteen in een aantal categorieën. Zo komen er schadevergoedingen voor festivals en evenementen, maar ook voor de zogenoemde 'culturele basisstructuur'. Dat zijn de belangrijkste culturele instellingen in een gebied.

In Zeeland gaat het om Productiehuis Zeelandia, die veel Zeeuwse theatervoorstellingen maakt, het Zeeuws Museum in Middelburg en om de museum Vleeshal in het oude stadhuis in Middelburg, vermaard om zijn baanbrekende exposities van moderne kunst.

'Bovenop die 300 miljoen'

Volgens gedeputeerde Pijpelink zal het corona-effect nog lang nawerken in cultureel Zeeland. "Met de opbrengsten van voorstellingen en festivals deze zomer, hadden de voorbereidingen voor volgend jaar betaald moeten worden."

De gedeputeerde ziet ook lichtpunten. "Veel organisatoren in de culturele sector in Zeeland zijn in feite gewoon ondernemers. Ze kunnen dus aanspraak maken op tal van regelingen van het kabinet voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Dat komt dus nog bovenop die 300 miljoen."