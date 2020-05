Meer versoepeling voor toeristische sector: hotels en pensions vanaf volgende week helemaal open

Strandslaaphuisjes op het Nollestrand in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Op dit moment mag slechts vijftien procent van de toeristische slaapplaatsen worden verhuurd in de provincie. In het stappenplan staat dat vanaf 15 mei de helft mag worden verhuurd en dat vanaf 29 mei, als de druk op de zorg het toelaat, 75 procent van het totaal aantal toeristische slaapplaatsen mag worden verhuurd. Mocht de zorg zwaarder belast worden in die tussentijd, kan de VRZ altijd het stappenplan bijstellen en strengere regels toepassen

Bezetting in Zeeland nu laag

De VRZ registreert op dit moment hoeveel toeristen er in Zeeland verblijven. Uit die registratie blijkt dat van de toegestane 15 procent slaapplaatsen momenteel slechts enkele procenten bezet is. Dat heeft mede te maken met het feit dat voor vooral kleinere ondernemers het lastig is om slaapplaatsen te verhuren. Door naar 50 procent te gaan per 15 mei, is er voor kleine en grote ondernemers meer armslag.