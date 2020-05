Forum: steek overschot Sloeweg - 20 miljoen - in tolvrije Westerscheldetunnel

De Zeeuwse fractie van Forum voor Democratie wil de 20 miljoen euro steken in de Westerscheldetunnel.

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

Het dossier Sloeweg is beladen. Toen enkele jaren geleden tijdens de aanleg bleek dat het budget met 30 miljoen euro was overschreden, moest de verantwoordelijk gedeputeerde Kees van Beveren (CDA) opstappen.

De provincie wilde de weg zelf aanleggen, maar bij de uitvoering bleken tal van amateuristische fouten te zijn gemaakt. Zo waren er geen vluchtstroken in het ontwerp opgenomen. Nadat de provincie extra geld in het project stak, verliep de afronding succesvol en is daarna ook de Tractaatweg aan de andere kant van de Westerschelde gerealiseerd.

'Straks wordt 20 miljoen een grabbelton voor leuke dingen'

Nu er na afronding van het project 20 miljoen euro overblijft, is de fractie van Forum voor Democratie in Zeeland bang dat het versnipperd terecht komt in allerlei potjes. "Straks wordt het een grabbelton voor leuke dingen", aldus fractievoorzitter Fred Walravens.

De fractie ziet liever dat het substantiële bedrag wordt gestort in de hypotheek die nog steeds op de Westerscheldetunnel rust. De Zeeuwen moeten nog ruim twaalf jaar tol betalen. Hoe eerder die hypotheek is afgelost, hoe eerder de tunnel tolvrij is, stelt Forum.

Fractievoorzitter Fred Walravens van Forum voor Democratie (foto: Omroep Zeeland)

'Geen eenvoudige rekensom'

Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat is deze rekensom niet zo eenvoudig. Hij herinnerde Forum en andere politieke partijen eraan, dat de provincie destijds 15 miljoen euro uit eigen zak in het vastgelopen project van de Sloeweg moest steken om de forse budgetoverschrijding te compenseren.

"Omdat wij fors op de Sloeweg moesten toeleggen, konden allerlei projecten toen niet doorgaan. Nu komt dat geld dus als het ware terug", aldus De Bat. Eind vorig jaar was al duidelijk dat er uiteindelijk toch 20 miljoen euro zou overblijven van het budget. Volgens De Bat is deze meevaller inmiddels ook al verwerkt in de begroting van andere projecten.