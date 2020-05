De Franse Slag door de ogen van Zeeuwen

Still uit De Franse slag (foto: oz)

Als de Duitsers toch Nederland binnenvallen, ondernemen de Fransen meteen actie en nemen positie in, in Zeeland en Brabant om de ingang van de Schelde te verdedigen. Het verhaal begint op 14 mei 1940, als de Fransen vanuit Zeeuws-Vlaanderen oversteken naar Walcheren en Zuid-Beveland.

De strijd was kort maar hevig: op 18 mei moeten de overgebleven Franse soldaten Zeeland al weer verlaten. Deze strijd kostte honderden Fransen het leven.

still uit De Franse slag (foto: oz)

In de documentaire komen Zeeuwen aan het woord, ooggetuigen die een herinnering hebben aan de Franse militairen. Naast archiefmateriaal wordt het verhaal ook verteld door middel van re-enactment: het naspelen van scenes door acteurs. Door deze toneelscènes wordt de strijd die aan het begin van de oorlog plaatsvond invoelbaar en, komt deze geschiedenis tot leven. Ook deskundigen komen aan het woord: militair historicus Tobias van Gent vertelt over dit stukje geschiedenis dat bij het grote publiek nauwelijks bekend is.

Als kind bij de herdenking

Klaas van de Ketterij maakte de film vijf jaar geleden met een aantal anderen. Als kind was hij met zijn school aanwezig bij de jaarlijkse herdenking op de Sloedam. Daar staat een monument ter nagedachtenis van de Franse militairen. Dat wekte zijn aandacht: "Ik vond het toen een reusachtig monument. Jaren later besloot ik een documentaire over het Franse verhaal te maken. Het verhaal wordt verteld door de ogen van Zeeuwen. Ik denk dat veel mensen die de oorlog hebben meegemaakt er iets in zullen herkennen. Het was een vergeten stukje geschiedenis. We hebben de film op tijd gemaakt want de meeste mensen die aan het woord komen zijn inmiddels overleden."

Van de Ketterij: er waren monumenten, maar niemand kon mij vroeger het Franse verhaal vertellen