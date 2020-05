Tholen: een coronadode en ziekenhuisopname

(foto: OZ)

Op Tholen waren er de laatste weken nauwelijks meer ontwikkelingen m.b.t. corona. Het is niet bekend of de Thoolse coronapatiënt die op 6 mei in het ziekenhuis moest worden opgenomen ook degene is die gisteren is overleden.

Het totaalaantal coronadoden in de gemeente Tholen is nu 15. Daarmee is Tholen absoluut en relatief de zwaarst getroffen gemeente van Zeeland. Dat geldt ook voor het aantal ziekenhuisopnamen van inwoners van Tholen: de teller staat er nu op 39.

Kaart

Ga met de muis over de kaart voor de details per gemeente. Dan zie je ook het aantal ziekenhuisopnamen in die gemeente.

Kaart niet te zien? Klik op deze link.