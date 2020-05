Hoteleigenaren opgelucht dat zij hun kamers weer mogen verhuren

Daarnaast kondigde de VRZ aan dat de overige toeristische slaapplaatsen vanaf 15 mei voor de helft verhuurd mogen worden. Als de druk op de zorg het toelaat, wordt dat percentage op 29 mei uitgebreid naar 75 procent.

Nog niet druk

Bij het Beach Hotel in Zoutelande ontvingen ze gisteravond de eerste tien gasten in zeven weken. "Maar het is nog niet druk", voegt hoteleigenaar Michel Kloeg daar aan toe. "In een normale periode zouden er nu rond de 150 gasten zijn." Toch is Kloeg blij dat ze überhaupt weer mensen mogen ontvangen: "Het is ook wel heel mooi om te zien hoe betrokken je personeel is en dat die wat anders hebben dan alleen maar de thuissituatie. Ze hebben weer wat zinvols te doen."

Coronaproof

De afgelopen dagen is in het hotel hard gewerkt om het pand coronaproof te maken. Zo zitten de receptionistes achter een spatscherm, is er met pijlen een looproute op de grond aangegeven en kunnen er veel minder mensen in het restaurant eten. "We hebben vier sessies bij het ontbijt, 's avonds doen we dat bij het diner", legt Kloeg uit. Ook is het openbaar toilet gesloten en kunnen hotelgasten alleen op hun eigen kamer naar de wc. De hotelkamers zelf worden niet extra vaak schoongemaakt. Wel worden de handvatten van alle kamers twee keer per dag extra gereinigd.

Vanaf vrijdag mogen alle kamers weer verhuurd worden, maar Kloeg gaat ervan uit dat de kamers dan niet gelijk weer vol zijn. "Het is in no time naar nul gegaan. Dan zet je je gasten op straat", aldus Kloeg. Hij verwacht dat de Duitse en Belgische toeristen nog even wachten tot het sein weer helemaal op groen staat. "Dat ze ook veilig en gastvrij ontvangen gaan worden in Zeeland", sluit Kloeg af.