Met z'n zevenen thuis: 'Stiekem blij dat ze maandag weer naar school mogen'

Het is een drukke bedoening aan de eettafel bij het gezin. Aan tafel zitten vijf kinderen: Skip (15), Puk (14), Roef (12), Bing (12) en Dexter (2). De ochtend begint voor de tweeling Roef en Bing om half 9, dan loggen ze in voor hun thuiswerk van de basisschool. "Ondertussen krijgt de jongste zijn ontbijt aan tafel en moeten er ook nog twee pubers aan het werk gezet worden", zegt (stief)moeder Sharon.

Elkaar in de weg zitten

De grootste uitdaging is volgens haar vooral iedereen tegelijk aan het schoolwerk krijgen. Dan hoeft ze maar één keer juf te spelen per dag. Maar dan zitten ze elkaar ook wel eens in de weg. "Dan staat het geluid van de één weer te hard. Dan wil de ander naar boven maar is het internetbereik daar slecht. Of kruipt de kleinste op schoot en drukt op een verkeerde knop op de laptop."

Vader René (van vijf kinderen) belt via de laptop met zijn jongste zoon (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen weken heeft haar partner René veel thuisgewerkt. Maar de zorg voor de vijf kinderen kwam voornamelijk op Sharon neer. "Hij werkte boven, dus als ik hem echt nodig had kon ik hem roepen. Zeker aan het einde van de dag als je moet koken, is dat fijn."

Maar René is ook wel eens 'gevlucht' naar het kantoor van een vriend. "Soms was het zo druk en moest ik een aantal telefoontjes doen, dat ik toch even ben weggegaan."

Ondanks dat het taai was om stiefouder, moeder, schoonmaakster, entertainer en juf tegelijk te zijn, is het ook wel fijn om zoiets intens samen te beleven." Sharon van 't Kruys - (stief)moeder van vijf kinderen

Het gezin van Sharon en René op vakantie (foto: archieffoto familie)

Toch levert zo'n tijd als deze ook mooie herinneringen op. "Het is heel bijzonder om zo veel met elkaar te zijn", zegt vader René. Sharon is het met hem eens: "Je gaat anders met elkaar om en leert elkaar ook van een andere kant kennen. Ondanks dat het taai was om stiefouder, moeder, schoonmaakster, entertainer en juf tegelijk te zijn, is het ook wel fijn om zoiets intens samen te beleven."

Vanaf maandag weer naar school

Vanaf maandag krijgt het gezin iets meer rust, dan gaat de tweeling weer deels naar de basisschool. Dat vinden ze zelf ook fijn. "Ik heb mijn vrienden gemist", zegt Bing. "Ik ook en het was thuis soms saai", zegt Roef.