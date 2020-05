Wethouder Pille: 'Als we als gemeente nu niet investeren in het bedrijfsleven verdubbelen we de crisis'

Pille werd als nieuwbakken wethouder vrijwel meteen geconfronteerd met de coronacrisis. Daarom vindt hij het nu, na die honderd dagen, lastig om te zeggen hoe het gaat. "Het is best pittig, en ik heb er moeite mee om te zeggen dat het goed gaat in deze lastige tijd. Maar ik ben gezond en ik zie dat de mensen in Goes er alles aan doen om goed door deze crisis te komen."

Schrijnende verhalen

Pille probeert iedere dag met drie ondernemers te bellen. "Dan hoor je soms schrijnende verhalen", zegt hij. "We doen wat we kunnen, maar we kunnen niet alles oplossen. We stellen het betalen van belastingen bijvoorbeeld uit, en de precariobelasting hebben we tijdelijk stopgezet."

Hij hoopt zo een bijdrage te leveren aan het overeind houden van bedrijven. "Als we als gemeente nu niet investeren in het bedrijfsleven, verdubbelen we de crisis. Dus ook al lig ik er wel eens wakker van, we moeten wel."

24 uur per dag

Waar de nieuwe wethouder nog aan moet wennen is het verschil tussen de politiek en het bedrijfsleven. "Nu krijg ik overal vragen van burgers, bij het hockeyveld of in een restaurant", zegt hij. "Je bent 24 uur per dag wethouder en moet altijd een antwoord paraat hebben."

"En je moet goed nadenken over wat je doet. Als ik mee ga met een vuilnisman om oud papier op te halen bijvoorbeeld, is het beter om geen foto te laten maken. Anders gaan mensen denken: kijk hem nou, die gaat ook eens een dagje mee."

Cees Pille over zijn eerste 100 dagen als wethouder in Goes