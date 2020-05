Moederdag op 1,5 meter afstand, hoe doe je dat?

Om drukte in de winkel te voorkomen, had de supermarkt in Oost-Souburg vanochtend een stalletje voor de ingang gezet om bloemen te verkopen. "Het loopt hartstikke goed, zeker weten", zegt de verkoopster achter de kassa.

Gepaste afstand

Klanten gaan allemaal verschillend om met de coronamaatregelen op Moederdag. Een klant die bloemen had gekocht voor zowel haar eigen moeder als haar schoonmoeder, gaat gewoon bij allebei op bezoek. "We komen ook weer bij elkaar, maar wel op gepaste afstand natuurlijk. En we blijven ook minder lang dan normaal", legt zij uit.

De supermarkt in Oost-Souburg had speciaal voor moederdag een bloemenstalletje voor de deur gezet (foto: Omroep Zeeland)

Ook een man die een bloemetje kwam halen voor zijn vrouw krijgt vandaag gewoon visite. "Er komen drie kinderen en een woont er nog thuis", legt hij uit. Wel proberen ze onderling anderhalve meter afstand te houden.

Moeilijk te begrijpen

Een man met zijn kinderen haalde nog even een bloemetje voor zijn moeder, oma Marije, maar hij gaat niet bij haar op bezoek. "Alleen afgeven, niet naar binnen. Dat mag niet, hè. Anderhalve meter." Zelf houdt hij wel afstand, maar de kinderen gaan wel naar binnen bij opa en oma. "Voor kleine kinderen is dat wel een beetje lastig hoor. Het is moeilijk te begrijpen voor ze", legt hij uit.

Ook voor zijn moeder is het lastig om geen contact met haar kinderen en kleinkinderen te hebben. "Maar we moeten het er maar mee doen. Nieuwe samenleving, toch?!", sluit hij af.