Uit het sportarchief: de allereerste editie van de Kustmarathon in 2003

"In 2003 ging het hartstikke lekker voor mij", vertelt oud-winnaar Pieter Heggen trots. Toen hij een maand voor de Kustmarathon hoorde van organisator Lein Lievense dat er een marathon in Zeeland gehouden zou worden, was Heggen meteen verkocht. "Ik dacht gelijk: daar moet ik bij zijn, want dat wordt gewoon een mooie marathon."

'Allemaal stortten ze in'

Dat Heggen in vorm was, wist hij al drie weken eerder toen hij de Jungfrau Marathon in Zwitserland liep. Voor de start van de Kustmarathon waren Kim Reijnierse uit Middelburg en Sepp Vermeulen uit Koewacht de favorieten. "Allemaal stortten ze in en ik kon gewoon doorgaan. De man met de hamer ben ik nooit tegen gekomen", zegt Heggen.

Oud-winnaar Pieter Heggen over de allereerste editie van de Kustmarathon in 2003

Heggen kwam uiteindelijk binnen in 2 uur 55 minuten en 57 seconden. Zeventien jaar later had hij nooit gedacht dat hij de eerste winnaar zou zijn van een van de grootste sportevenementen van Zeeland. "Het parcours en de sfeer om de marathon heen maakt het heel mooi. Wat Lein en Lenie Lievense samen georganiseerd is gewoon prachtig", vertelt Heggen.

Hardlopen en wandelen

Nog altijd doet Heggen ieder jaar mee aan de Kustmarathon. Weliswaar niet meer om de bovenste plekken, maar nog wel met veel plezier. Nu heeft hij naast de wedstrijdmarathon ook de wandelmarathon eraan vastgeplakt. "Ik dacht dat het tegen zou vallen die wandelmarathon er gelijk achter aan, maar dat valt reuze mee eigenlijk. Een aanrader voor iedereen", zegt Heggen.