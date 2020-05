Thuiswerken? 'Een fabriek die dag en nacht draait kun je niet vanuit huis besturen'

Tom de Smit bij de ammoniakfabriek waar hij productiechef van is (foto: Tom de Smit)

"Een fabriek die 24 uur per dag en zeven dagen per week draait kun je niet vanuit huis besturen." Tom de Smit werkt samen met zeven anderen in een ploeg. Dat clubje mensen wisselt deze weken nooit.

Wat is er veranderd sinds het begin van de coronacrisis aan uw werk?

"We hebben nu een vaste ploeg waar we mee werken, de ploeg die na ons komt zien we wel, maar hebben we geen contact mee. Verder proberen we zo goed als het gaat natuurlijk anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Mocht dat om een of andere reden niet gaan, doordat er bijvoorbeeld een storing is en we echt niet anders kunnen dan dichterbij elkaar te staan, dan doen we mondkapjes op."

Hoe zijn momenten als pauzes veranderd?

"Ik eet nu maar op mijn werkplek, achter mijn computer. We hebben een kleine kantine bij de fabriek en met anderhalve meter afstand is daar hooguit plek voor vier of vijf man."

Wat gebeurt er als er bijvoorbeeld iemand in uw ploeg ziek wordt?

"Als er iemand ziek wordt dan moet diegene vervangen worden. Er is reservecapaciteit beschikbaar, maar die mensen werken niet mee bij ons op de vloer. Zij worden alleen ingezet als er echt iemand niet kan komen werken. We moeten altijd met acht mensen aanwezig zijn om de fabriek te bedienen en in de gaten te houden."

Tom de Smit in de controlekamer van de ammoniakfabriek (foto: Tom de Smit)

Hoe is het om toch op het werk te zijn?

"Er is niet zo veel veranderd. Ik heb een week thuis gewerkt, maar ik werk toch veel liever op de fabriek. Het is rustiger wel nu. We zijn eigenlijk een beetje terug naar de basis: alle extra dingen laat je voor nu even achterwege."

Vindt u het een spannende tijd?

"Het is nu genormaliseerd, in het begin was het spannend. Je weet niet waar het eindigt. Het kan altijd nog gebeuren, maar ik ben minder bang dan in het begin. Ik was eerst echt bang dat er een hele ploeg geïnfecteerd zou raken. Dan moet je naar een ander ploegensysteem of de fabriek zelfs stilleggen. Dat was wel angstig om over na te denken."