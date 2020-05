Druppelsgewijs gaan de speeltuinen weer open

De Vluchtheuvel gaat vandaag weer open in Nieuwdorp (foto: omroep zeeland)

Volgens voorzitter Henk van Gurp van de Vluchtheuvel zijn alleen kinderen tot en met 12 jaar welkom, al mag er bij de kleintjes wel een ouder mee, mits die zich houdt aan de afstandsregels. "We houden namelijk wel toezicht, maar we gaan niet handhaven", aldus Van Gurp.

Inkomsten

Het mislopen van de inkomsten van de afgelopen tijd trekt een behoorlijke wissel op financiën van de Vluchtheuvel. Door het winkeltje ook gelijk open te doen hoopt Van Gurp dat het verlies de komende tijd een beetje ingehaald kan worden.

Een lege speeltuin Oranjekwartier in Terneuzen (foto: Speeltuin Oranjekwartier)

Speeltuin De Vossetuin in Oud-Vossemeer is al sinds 6 mei weer open. Maar er zijn wel andere regels dan normaal, zegt bestuurslid Miriam van Gorsel. Zo is er geen toezicht, de gebouwen blijven gesloten en ouders moeten zoveel mogelijk buiten de Vossetuin blijven. Wanneer de kinderen te jong zijn om alleen te spelen, mogen ook hier de ouders onder voorwaarden mee.

Terneuzen

Ook in Terneuzen is er groen licht voor speeltuin het Oranjekwartier. Het bestuur hoopt zo snel mogelijk open te gaan, maar er moet nog het één en ander met de gemeente worden afgestemd en worden geregeld. Bestuurslid Ronald Roelands heeft bijvoorbeeld schermen besteld om tussen zitplaatsen in te zetten, maar die worden pas op 25 mei verwacht.

Speeltuin Lammerenburg in Vlissingen (foto: Speeltuin Lammerenburg)

In Vlissingen weet men nog helemaal niet wat er mogelijk is en wat niet. Sjaak Smit van speeltuin Lammerenburg wil weten waar het bestuur aan toe is, als ze weer open gaan. "Hoe zit het met handhaving bijvoorbeeld? Als ouders toch te dicht op elkaar gaan staan of zitten, dan krijgen zij niet alleen een boete, maar wij ook. En dat kan in de duizenden euro's lopen." Smit voorziet dat Lammerenburg de komende twee weken nog niet open gaat.

Slecht nieuws

Woordvoerder van de gemeente Mirjam Jongejan heeft slecht nieuws voor de Vlissingse speeltuinen:"Omdat de speeltuinen gerund worden door verenigingen, mogen ze in principe pas open in september. Zo zijn de regels. Helaas vallen ze overal een beetje buiten."

Binnenspeeltuinen

De binnenspeeltuinen worstelen met het feit dat ze zowel speeltuin als horecaonderneming zijn. Corné Seijner van Bambini in Vlissingen zegt dat zijn zaak klaar is om mensen te ontvangen op een veilige manier, maar in een gesprek met de Veiligheidsregio Zeeland werd duidelijk dat er nu nog geen beleid is voor binnenspeeltuinen. Ook Annemarie Lokerse van het Klok'uus in 's-Heer Arendskerke kan zo open met de binnenspeeltuin wanneer dat weer mag, maar zonder de horeca is dat eigenlijk geen optie. Dus richt het Klok'uus zich vooral op juni wanneer het terras weer open mag.