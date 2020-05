Zo kwam Zeeland vandaag weer op gang na versoepeling

De maatregelen werden door de overheid afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nu er minder mensen op de IC's liggen kunnen de maatregelen stapsgewijs worden afgebouwd.

Kappers

Bij Hairrr in Tholen zijn ze erg blij dat ze eindelijk weer klanten mogen ontvangen. "Heerlijk, we konden echt niet wachten en de klanten stonden ook echt te springen om hun haar te laten doen", zegt Margriet Koopman de eigenaresse van de kapsalon, waar ze in de winkel aanpassingen hebben gemaakt om aan de maatregelen tegen het coronavirus te voldoen.

"We hebben de planning aangepast", legt Koopman uit. "Zodat er niet teveel mensen op hetzelfde moment binnen zitten. Ook hebben we op vloer tape geplakt om ons echt aan de anderhalve meter te houden."

Zwembaden

Als je wil gaan zwemmen gelden er wel andere regels dan voor de coronacrisis. Zwembaden willen zo veilig mogelijk mensen ontvangen. Omdat te doen wordt er gevraagd om thuis al om te kleden, naar het toilet te gaan en na afloop thuis weer te douchen.

Dat staat allemaal in het protocol dat de zwembond heeft gemaakt. De bond verwacht ook dat zwembaden een looproute maken voor bezoekers zodat ze elkaar niet kruisen, dat er een reserveringssysteem komt en dat er hygiëneregels worden opgehangen. Daarnaast blijven de algemene regels, zoals anderhalve meter afstand houden en handen wassen, van kracht.

Stoelen met kaartjes

Eén van de maatregelen bij het Omnium in Goes is dat er kaarten op stoelen liggen waar schoon en vies op staat. Als iemand op de stoel heeft gezeten, dan moet het kaartje om worden gedraaid zodat die kan worden schoon gemaakt.

Bij het Omnium in Goes zijn de zwembaden weer open en kregen iedereen een welkomstgebakje (foto: Omroep Zeeland)

Basisscholen

Na bijna twee maanden thuisonderwijs mogen basisschoolleerlingen weer terug naar hun bureautjes. Op de meeste basisscholen wordt les gegeven aan de helft van de leerlingen. Morgen is de andere helft aan de beurt. Bij basisschool De Reiger in Heinkenszand waren een aantal scholieren erg blij dat ze weer naar school mochten.

Rijscholen

Ook Rijscholen kunnen weer de weg op, maar daar maakt nog niet iedereen gebruik van. Bijna de helft van de Nederlandse instructeurs geeft nog geen les. Rinie Vaane uit Middelburg doet dat wel. Hij is blij om na weken van thuis zitten, de weg op te gaan.

"Het was weer geweldig," zegt Rinie Vaane tussen twee lessen door. Al is het anders dan een paar weken geleden. Hij moet voor iedere les vragen stellen aan de leerlingen, of ze niet ziek zijn, en of ze samen wonen met iemand met symptomen van corona.

Rijschoolinstructeur Rinie Vaane vertelt hoe zijn eerste dag was