Onrust bij GOES: 'Als dit bestuur blijft, is het gebeurd met de club. Dat weet ik zeker.'

Het voetbalseizoen ligt stil door het coronavirus, maar bij GOES is het niet rustig. Eerder dit seizoen stapte de voorzitter op, vertrok de trainer, viel de nieuwe lichtinstallatie tijdens een wedstrijd uit en werd de club op de vingers getikt door de KNVB omdat de zoektocht naar een nieuwe trainer wel erg lang duurde. Zo'n zeventien vrijwilligers zijn gestopt. Nu laten ontevreden leden en volgers zich horen.

Vijf leden willen nu een nieuw bestuur vormen. Dat zijn Piet Zijlstra, Henny Koster, Jan-Kees Ganseman, Ron Amperse en Erik Filius. Zijlstra is woordvoerder namens de vijf. "Het is een bestuurlijke wanorde om maar met de deur in huis te vallen. Wij verdenken dit bestuur van wanbeleid, op alle fronten."

Piet Zijlstra is enkele jaren supporter van GOES. Hij is lid van de club en ook vrijwilliger geweest. Jan-Kees Ganseman, (veiligheidscoördinator) Ron Amperse (teammanager) en Erik Filius (wedstrijdsecretaris) bekleedden al eerder een functie binnen GOES. Dat doen ze nu niet meer. Ganseman is voor een half jaar geschorst door de club omdat hij zonder toestemming van het bestuur werkzaamheden zou hebben verricht. Het contract van Amperse is niet verlengd en de werkzaamheden van Filius worden uitgevoerd door een ander bestuurslid.

Piet Zijlstra vindt dat het bestuur van voetbalclub GOES een wanbeleid voert (foto: Omroep Zeeland)

Zo zijn er volgens Zijlstra (foto) financiële problemen. "Ze staan aan de rand van de afgrond volgens mij. Op 6 april hebben ze (het bestuur, redactie) een communiqué uitgevaardigd. Het enige wat ze vragen is om alsjeblieft de contributie te blijven betalen want anders is het gebeurd met de vv GOES. Nou, daar schrik je dan van."

Betalingsachterstanden

Hoe de club er financieel voorstaat is niet zeggen. Wel blijkt uit navraag bij betrokkenen dat er betalingsachterstanden zouden zijn. Onder meer bij de leverancier van nieuwe lichtinstallatie, die zegt nog geld tegoed te hebben van de club.

Ook een andere bedrijf, van wie de naam bij de redactie bekend is, zegt nog geld tegoed te hebben van de club omdat een rekening uit januari 2019 nog niet betaald is.

Het gaat om een totaalbedrag van bijna achtduizend euro.

Onduidelijkheid

Er is meer kritiek. Zo wordt er volgens Zijlstra niet geluisterd naar de leden. Daarnaast verwijt hij het bestuur slecht gastheerschap. "Als de tegenpartij komt, dan is het zoeken naar een bestuurslid voor de ontvangst."

Ook is er volgens Zijlstra onduidelijkheid over speeldag van eerste elftal, dat in de Derde Divisie uitkomt. Wordt het zaterdag of zondag?

Zijlstra wil zelf met de vier anderen plaatsnemen in het bestuur. "We kunnen het nooit slechter doen dan dit bestuur. Dat klinkt keihard, maar dat is gewoon zo. Als dit bestuur blijft, is het gebeurd met de club. Dat weet ik zeker."

"We willen nu een algemene ledenvergadering afdwingen, waarbij we zoveel mogelijk leden mobiliseren. Het liefst doen we dat waarbij we fysiek aanwezig kunnen zijn, maar dan kan nu niet door de crisis."