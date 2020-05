Meer stress, slaapproblemen en suïcidale klachten door coronacrisis

Toename eenzaamheid onder ouderen (foto: Omroep Zeeland)

"Het is vanaf de start van de crisis heel druk", vertelt Boluijt. "Ik probeer mensen nog wel face-to-face te spreken, maar soms ook via een online-meeting".

Angst

Uit een enquête van het Trimbos-instituut onder drieduizend deelnemers bleek dat veertig procent van de ondervraagden meer psychische klachten heeft. "Mensen ervaren angst voor de toekomst", zegt Boluijt.

Volgens Boluijt is er veel leed ontstaan door de vele sterfgevallen. "Dat leed hoeft dan niet eens in de directe omgeving van iemand te zijn."

De crisis zorgt ook voor ander gedrag. "Mensen verlangen naar het oude, natuurlijke gedrag. Dat is heel menselijk." Volgens Boluijt is er een groep die heel extreem de voorgeschreven regels naleeft. Een andere groep is daarin laconieker.

Digitale wereld

Ook eenzaamheid speelt een rol in de toename van de psychische klachten. "Dat is een groeiend probleem, mede door de digitale wereld. De mobiele telefoon kan daarin een belasting zijn."

Boluijt raadt mensen, die klachten hebben, aan om in elk geval met anderen in gesprek te gaan of de huisarts bezoeken.