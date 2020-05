Coronaleed: waar staat onze provincie?

Coronapatiënt in Zorgsaam Terneuzen (foto: Zorgsaam)

Na twee maanden corona is een duidelijk beeld ontstaan van de verspreiding van het virus over ons land. De drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn (nog steeds) in alle opzichten het minst getroffen.

Zeeland hoort niet echt bij deze drie 'lichte' provincies. Want er gaapt een duidelijk gat tussen ons en die noordelijke provincies aan het einde van de rij. Zeeland moet gerangschikt worden bij de middenmoot. We staan dichter bij Flevoland als het gaat om doden en besmettingen en dichter bij Overijssel als het gaat om ziekenhuisopnamen.

Grafieken

Omroep Zeeland heeft voor onderstaande grafieken (gebaseerd op de RIVM-opgaven van vandaag) gekeken naar het aantal inwoners om de plaats op de ranglijst te bepalen. Ga met de muis over de staven voor alle cijfers.

Dagelijks maakt het RIVM bekend hoeveel patiënten en hoeveel doden erbij zijn gekomen. Maar in die provincievergelijking wordt alleen gekeken naar het aandeel van iedere provincie in het landelijke cijfer. Omdat Zeeland de provincie is met de minste inwoners, valt uit dat aandeel niet onmiddellijk op te maken hoe ernstig de situatie hier is ten opzichte van de andere provincies. Met een vergelijking op basis van het inwonertal, zoals hierboven is gedaan kan dat wel.