Telefoonwinkel schakelt over op mondkapjes

Omdat het de laatste weken erg rustig was in zijn winkel, bedacht hij dat het misschien niet zo gek was om mondkapjes te verkopen. "Veel van mijn telefoons komen uit China, dus ik dacht waarom koop ik die mondkapjes niet ook via China." En dus liggen er nu achter in de winkel de kartonnen dozen met Chinees opschrift vol met mondkapjes.

Best goedkoop

Zondag was de winkel open en de mensen kwamen vanuit heel Zeeland. "Vanuit Vlissingen, Middelburg, maar ook Sint Jansteen." De mondkapjes doen het goed. Ze kosten tussen 7,95 en 14,95 per tien stuks.. "En dat is best goedkoop,", zegt Van Sante, "want ze worden ook verkocht in Amsterdam voor bijvoorbeeld 50 euro per stuk."