Zwembad de Goudvijver in Serooskerke is 'coronaproof' gemaakt

Zo moeten de kinderen al omgekleed naar het zwembad komen en een speciale route volgen. Voor bedrijfsleider Iris Oomkens en haar medewerkers was het nog een hele klus om het zwembad 'coronaklaar' te maken. "Je moet overal aan denken", zegt Oomkens. "Hoe zorg je ervoor dat ze elkaar niet tegen komen bij de kleedkamers bijvoorbeeld. En de ouders moeten tijdens de zwemles achter een dranghek zitten "

Bezorgd

Toch durfden sommige ouders het niet aan en stuurden hun kinderen niet naar de zwemles. "Ja, dat klopt. Die zijn toch bezorgd en dat mag natuurlijk", zegt Oomkens. "Maar we hebben contact gehad met onze landelijke vereniging en zijn ervan overtuigd dat wat we nu doen helemaal veilig is."

Voor een van de wel aanwezige ouders was het wel of niet gaan geen punt van discussie. "Nee hoor. Ze zitten op school ook weer bij elkaar en met al dat chloor in het water kan er echt niets gebeuren. Laat ze maar lekker zwemmen, dat is goed voor ze."

Baantjes trekken

Binnenkort gaat de Goudvijver ook open om baantjes te trekken. Maar het is nog niet duidelijk hoe dat precies georganiseerd wordt. Mensen moeten straks in ieder geval afstand houden en elkaar niet passeren in het zwembad. En niet iedereen kan op dezelfde tijden terecht in het zwembad.