Goedemorgen! Zeeland in middenmoot en Kustmarathon of niet?

Tripoli tien jaar geleden (foto: Omroep Zeeland)

Weinig coronagevallen in Zeeland? Niet helemaal. Absoluut gezien gaat het om weinig gevallen, maar als we relatief kijken staat Zeeland in de middenmoot. De drie noordelijke provincies hebben de minste patiënten, dan komt Zeeland. Het zwaarst getroffen zijn de provincies Limburg en Noord-Brabant.

Wel of geen Kustmarathon?

De coronacrisis legt al maanden een sluier over allerlei evenementen. Ook het doorgaan van een van de grootste sportevenementen van Zeeland, de Kustmarathon, is onzeker. Volgende maand wordt een besluit genomen over het marathonweekend, dat van 2 tot en met 4 oktober is. De organisatie heeft al laten weten 'voor alles of niks' te gaan. Dat wil zeggen: of het complete weekend met alle onderdelen, of niks.

Kustmarathon 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Het weer

Het is vandaag geregeld bewolkt, maar er is ook ruimte voor flinke zonnige perioden. Lokaal kan er een kleine bui vallen. Er is veel minder wind dan afgelopen dagen en de temperatuur komt vanmiddag uit op 12 graden.