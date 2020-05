'Aardappelen verbouwen kun je moeilijk vanaf de bank'

Frank Kuijpers

"Ik verbouw bruine bonen, vlas, bieten, uien, aardappelen, brouwgerst en nog wintertarwe. Dat kan niet vanaf de bank nee, dus ik moet eropuit. Ik heb een akkerbouwbedrijf, geen beesten. Alhoewel, ik heb één Zeeuws trekpaard. Maar die gebruik ik niet meer voor op het land, hoor, Ik hou hem vanwege de nostalgie."

Is uw werk veranderd door de coronacrisis?

"Niet echt. Ik werk al veertig jaar alleen op mijn bedrijf, dat zo'n zeventig hectare groot is, dus een gemiddeld akkerbouwbedrijf. Op piekmomenten komen er altijd loonwerkers bij, en ook mijn dochter helpt mee. Ze geeft nu les aan het agrarisch onderwijs van Scalda in Goes, maar zij wil het bedrijf overnemen."

Is echt alles bij hetzelfde gebleven?

"Wat is veranderd, zijn de vertegenwoordigers van bedrijven die hier altijd komen om je te adviseren over bemesting, of over de bestrijding van plagen en plantenziektes. Normaal zit je met elkaar aan tafel, nu lopen we op een afstandje van elkaar over het land. Als we naar een ander perceel moeten, stappen we ieder in ons eigen auto."

Bent u bang om besmet te raken?

"Ze zeggen wel eens: boeren worden nooit ziek. Dat komt omdat ze alleen werken, en omdat ze altijd in de gezonde buitenlucht zitten. Maar mijn vrouw werkt in de gehandicaptenzorg. Dat is daar moeilijk werken op anderhalve meter met mondkapjes op. Als ik besmet raak, dan is het via haar. Ook een loonwerker die ik ken, is op die manier besmet geraakt: via zijn vrouw die in de zorg werkt."

U bent naast boer ook Statenlid voor het CDA in Zeeland. Dat werk is wel veranderd!

"Zeker! Veel digitaal vergaderen en whatsappen. Niet altijd even handig. In overleggen is het soms net of je een kersttoespraak moet voorlezen. Er is veel minder interactie; afgesproken is dat als het even kan alleen de fractievoorzitters het woord doen. Het is moeilijk om 39 Statenleden allemaal in de gaten te houden, of zij eventueel ook nog iets willen zeggen."

Hoe ervaart u deze coronaperiode?

"Ik vind deze coronacrisis erger voor anderen dan voor mezelf. Als je ziet hoe mensen nu in de zorg moeten werken, of hun werk in de horeca kwijt zijn geraakt. Ook zie ik mensen die hun eigen, soms pas opgebouwde bedrijf verloren zien gaan. Ik heb meer last van de droogte dan van corona. Het is in mijn 40-jarige carrière nog nooit zo droog geweest. De gewassen komen maar moeilijk op."