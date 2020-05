Avondje bioscoop in je eigen huiskamer: Omroep Zeeland zendt Film by the Sea-films uit (foto: Film by the Sea)

Een film pakken in de bioscoop zit er zeker tot 1 juni nog niet in. Daarom brengt Omroep Zeeland, samen met Film by the Sea, de bioscoop naar de Zeeuwse huiskamers. De komende weken is iedere dinsdagavond om 20.30 uur een film op tv te zien die wordt aanbevolen door Film by the Sea-directeur Jan Doense.

I Nosti Ragazzi

De film die vanavond op het programma staat is I Nosti Ragazzi uit 2014, losjes gebaseerd op de wereldwijde bestseller Het Diner van Herman Koch. Twee broers en hun echtgenotes worstelen met een door hun (stief)kinderen gepleegde gruweldaad. Regisseur De Matteo sleept de kijker mee in een tweestrijd over de zin en onzin van rechtvaardigheid.

Tel Aviv On Fire

Op dinsdag 19 mei wordt de film Tel Aviv On Fire (2018) uitgezonden. De 30-jarige Palestijn Salam werkt bij de crew van de populaire Palestijnse soapserie 'Tel Aviv on Fire', dat geproduceerd wordt in Ramallah. Elke dag moet Salam door een Israëli-checkpoint om op zijn werk in de studio te komen. Hij ontmoet de commandant daar, Assi, wiens vrouw groot fan is van de show. Om indruk te maken op zijn vrouw raakt Assi betrokken bij het schrijven van de show. Voor Salam werkt dit ook gunstig, want hij krijgt al snel promotie. Maar de schrijfselen van Assi beginnen al snel te botsen met die van de financiers van de soapserie.

An Unexpected Love

De film die dinsdag 26 mei wordt uitgezonden is An Unexpected Love (2018). Marcos (53), professor in de literatuur en Ana (50), psychologe zijn al meer dan vijfentwintig jaar gelukkig getrouwd. Ze wonen in Buenos Aires en leiden een rustig en aangenaam leven. Maar als hun enige zoon het ouderlijk huis verlaat om te gaan studeren in Madrid openen zich nieuwe perspectieven voor het huwelijk.

