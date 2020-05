Zorginstelling Zeeuwse Gronden blij dat jeugdhulpverlening weer opgestart kan worden

Op het terrein van De Kraaghoeve in Terneuzen dwarrelen ondertussen plukjes stro. Op de achtergrond hinnikt de groep paarden en een poes rekt zich uit. Het is er verder doodstil, maar dus niet meer voor lang.

Rita de Rijke is blij dat er langzaam maar zeker weer kan worden opgestart. Haar zoon is één van de cliënten van zorginstelling Zeeuwse Gronden. Zelf is ze voorzitter van de familieraad en heeft ze gemerkt wat de impact is geweest van het coronavirus de afgelopen weken. "Cliënten hebben het er best moeilijk mee. Ook mijn zoon. Hij mist de structuur van de wekelijkse bezoeken en het contact met de behandelaar."

We snakken echt naar het einde van deze crisis en dat we gewoon weer ons werk kunnen doen." Jan van Blarikom, directeur Zeeuwse Gronden

Normaal gesproken komen er dagelijks tussen de vijftig en zestig cliënten op de Kraaghoeve. Ze volgen er therapie met paarden. Waar in het 'normale' leven de anderhalve meter problemen geeft, is dat volgens directeur Jan van Blarikom bij de therapie juist andersom. "Een onderdeel van de therapie is om afstand van het paard te behouden. Daardoor heeft het paard respect voor jou en die afstand van anderhalve meter is perfect voor de therapie."

Vanwege de ruimte op het complex is er geen probleem om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen volgens Van Blarikom. "We snakken echt naar het einde van deze crisis en dat we gewoon weer ons werk kunnen doen. We kijken deze week aan hoe het met de jeugd gaat en ik hoop dat ook de normen voor de volwassenen ook weer verlaagd worden en we gewoon weer aan het werk kunnen gaan."

Dagbesteding De Kraaghoeve in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen de zorginstelling heeft die wens. "Ook de ouders en familie en de cliënten kijken daar naar uit", zegt Rita de Rijke. Al zal het nog een uitdaging worden om weer in het oude ritme te komen. "Dat is erg belangrijk al weet ik dat het moeite zal kosten voor mijn zoon om weer in die structuur te komen. Er zullen weken overheen gaan voor hij dat accepteert. Maar het is goed als die verruiming er komt."

