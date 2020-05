Weer vermoord dier in Middelburgs water gevonden

De dode hond met ingeslagen schedel die eerder werd gedumpt in Middeburg (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

De vondst doet alarmbellen rinkelen bij de Stichting Dierenwelzijn Walcheren, omdat er een paar weken geleden ook al een dode hond werd gevonden, in het Arnekanaal. De schedel van dat dier was ingeslagen. De politie gaat ervan uit dat het dier opzettelijk om het leven is gebracht en langs het kanaal is gedumpt en is op zoek naar de eigenaar.

Niets herkenbaars te zien

Het water van de tweede vondst, vlakbij de rechtbank, staat in verbinding met de vindplaats van de eerste dumping. Het kadaver dat nu is gevonden lag vermoedelijk al langer in het water en was al aan het ontbinden. Er is niets herkenbaars meer te zien aan het lijf. Het zou mogelijk gaan om een hondje van klein formaat, zoals een Shih Tzu, zegt de dierenambulance. Verder zijn er, buiten een klein plukje wit haar, geen herkenbare kenmerken. De dierenpolitie is ingelicht.

