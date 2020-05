Brancards ambulance aangepast voor vervoer coronapatiënten

Nieuw opzetstuk voor vervoer van patiënten met beademingsapparatuur (foto: Omroep Zeeland)

"Met die beademingsapparatuur erbij, liggen patiënten bedolven onder de apparaten", vertelt ambulanceverpleegkundige Maris Kuiper. "Die extra apparaten moesten we op de patiënt leggen." Nu hebben de brancards in de ambulances van ZorgSaam een extra opzetstuk. Dat opzetstuk hebben de ambulancebroeders samen met de technische mannen van de gemeentewerken in Terneuzen, die in hetzelfde gebouw onderdak hebben, bedacht.

Maatwerk

Het is een precies stukje maatwerk geworden: een tafeltje op drie poten, die op de brancard kan worden geklemd. Aan elk van de poten zijn extra beugels gelast voor zuurstofflessen en andere hulpstukken. Menno van der Veldt van de gemeente Terneuzen heeft het in elkaar gelast. "Ik heb er een week aan gewerkt", vertelt hij, "Telkens hebben we het ontwerp aangepast, totdat het helemaal goed was."

André de Koeijer en Menno van der Veldt (foto: Omroep Zeeland)

Ambulancebroeder André de Koeijer noemt de samenwerking met Menno van der Veldt van gemeentewerken 'geweldig'. "De gemeente heeft dit kostenloos voor ons gedaan. Dat is toch fantastisch." Mochten de Zeeuwse ziekenhuizen een nieuwe golf aan coronapatiënten krijgen te verzorgen, dan zijn de ambulances in elk geval op alles voorbereid.

De bedenkers hebben ook een opzetstuk gelast voor de ambulances boven de Westerschelde. Van der Veldt: "Dat was zo gebeurd, het ontwerp lag er immers al."

