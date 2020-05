Geen coronapatiënten meer in buurtzorgpension Zierikzee

Medewerker buurtzorgpension pakt eten voor coronapatiënt (foto: Omroep Zeeland)

Er was plaats voor maximaal 22 coronapatiënten. Omdat het nu zo rustig is , gaat het buurtzorgpension ook weer mensen opnemen die geen corona hebben.

Het buurtzorgpension blijft wel aangewezen als speciale covid-afdeling. Dat betekent dat als er weer behoefte is aan opvang van coronapatiënten, dat opnieuw in Zierikzee kan. In het buurtzorgpension in Zierikzee herstellen normaal gesproken mensen na een operatie als dat, om wat voor reden dan ook, thuis niet lukt. Bijvoorbeeld omdat er geen mantelzorger is.

Afdeling dicht, ziekenhuis open

8 mei sloot ook de speciale afdeling van ZorgSaam in Oostburg de deuren. Op de afdeling in Oostburg lagen alleen patiënten met corona die uitzicht hadden om op redelijk korte termijn naar huis te kunnen gaan.

In het ziekenhuis in Terneuzen liggen nog wel patiënten: twee op verpleegafdeling en één op ic. Woordvoerder van ZorgSaam René Maas: "De speciale afdeling in Oostburg is dicht, maar het ziekenhuis is juist weer open. Alles om ook daar alle wachtenden zo snel mogelijk weer te helpen, wel met veilige looproutes scheidingswanden en andere maatregelen." In het ADRZ in Goes liggen vier patiënten met corona, van wie één op ic.

Zowel in het buurtzorgpension als op de speciale afdeling in Oostburg waren er allerlei extra maatregelen. Zo liep het personeel in beschermende kleding rond en werkte het personeel die dag ook alleen op die afdeling.

Lees ook: