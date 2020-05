Breinlijn Zeeland wijst na hersenletsel de weg

De Breinlijn Zeeland voor hulp na hersenletsel is vandaag van start gegaan. Mensen die zijn getroffen door hersenletsel, maar ook hun directe omgeving én professionals kunnen er terecht voor informatie en advies. "Er is grote behoefte aan." zei projectleider Nicolle van Hoof in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer.

In Zeeland worden per jaar zo'n 3.000 mensen getroffen door een beroerte of een hersenbloeding. Dat heeft ingrijpende gevolgen, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Het komt voor dat patiënten bijvoorbeeld last blijven houden geheugenstoornissen of dat hun karakter verandert.

Om met al die problemen je eigen weg te zoeken en de hulp te vinden die je nodig hebt, valt niet mee. Dat weet Monique Schreurs uit Vlissingen uit ervaring. In de Zeeuwse Kamer vertelde ze haar verhaal: in 2007 kreeg ze een zware hersenbloeding. Ze verbleef daarna maanden in een revalidatiecentrum en probeerde daarna haar bestaan weer op te bouwen.

'Ik kon niet eens zitten'

Haar situatie van nu omschrijft Schreurs als "vrij goed", zeker als je het vergelijkt met de periode kort na de hersenbloeding. "Toen kon ik niet eens zitten." Nu woont ze zelfstandig, maar kampt nog wel met problemen. Ze wordt beperkt door slecht zicht, gebrek aan evenwichtsgevoel en kan niet zwaar tillen.

Monique Schreurs zegt dat ze heel graag gebruik had gemaakt van de Breinlijn als die tien jaar geleden al had bestaan. Het zou haar speurtocht naar oplossingen voor problemen minder moeizaam hebben gemaakt.

Nicolle van Hoof denkt dat dit voor veel mensen geldt. Ze verwacht dat de Breinlijn druk zal worden geraadpleegd. Ervaring in de regio's West-Brabant en Amsterdam waar de Breinlijn al langer bestaat, wijst dat ook uit.

Breinlijn in heel Nederland

Eind dit jaar moet de Breinlijn er voor heel Nederland zijn. Patiënten, hun naasten, maar ook huisartsen ("die zijn ook niet altijd helemaal op de hoogte van de mogelijkheden", zegt Van Hoof) kunnen dan gratis via 085 - 225 0244 hun vraag inspreken. Ze worden dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee werkdagen, teruggebeld met advies of een doorverwijzing.