'Miljoenen tonnen minder CO2-uitstoot door meer met biomassa te doen'

Minder CO2 in de lucht is één van de klimaatdoelen voor de komende 10 jaar. (foto: OZ)

In het Klimaatakkoord is vastgesteld dat Nederland in 2030 de uitstoot van broeikassen moet verminderen met de helft ten opzichte van de uitstoot in 1990. Toen was de totale uitstoot ongeveer 228 miljoen ton, oftewel 228 megaton. De CBD heeft vanwege die opgave een meerjarenplan opgesteld met daarin 42 projecten. Die projecten zouden er samen voor moeten zorgen dat er over 10 jaar 10 megaton minder koolstofdioxide de lucht in het Deltagebied in gaat.

Wat al die projecten gemeen hebben, is dat ze met biomassa te maken hebben. Dat betekent dat de industrie afstapt van het gebruik van fossiele grondstoffen als olie naar een productie die draait op biomassa (energie uit de verbranding van bijvoorbeeld hout of gft-afval) en op het hergebruik van grondstoffen, circulair gebruik heet dat.

Coronavirus

Op de site van de stichting zegt één van de kartrekkers van de stichting, Herman de Boon: "We hebben inmiddels een Klimaatakkoord, een Energieakkoord en een Grondstoffenakkoord. Circulariteit is een veel belangrijkere factor geworden. Het coronavirus dwingt ons na te denken over zaken als grondstofafhankelijkheid. De urgentie is groter dan ooit en dat biedt ook kansen. Daarom hebben we gezocht naar een simpele doelstelling, die iedereen begrijpt: 10 Megaton CO2-reductie in de Deltaregio, tegen 2030. Dat is uitdagend, maar met alle activiteiten die we ontwikkelen, moet het haalbaar zijn."

Geld voor onderzoek

Het dagelijks provinciebestuur van Zeeland heeft nu 15.000 euro subsidie gegeven. Met dat geld gaan experts uitrekenen of het meerjarenplan van de Stichting Circulair Biobases Delta echt zoveel CO2 reductie gaat opleveren.