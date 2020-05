Dana verloor haar moeder bij de vliegtuigramp in Tripoli: 'Ik voelde dat ze niet moest gaan'

Joëlle was op vakantie geweest naar Zuid-Afrika waar een hartsvriendin woont. Thuis wachten haar ouders en haar dan zesjarige dochtertje Dana op het beloofde berichtje, vertelt Yvonne van Noppen, de moeder van Joëlle. "We hadden afgesproken dat ze een appje zou sturen als ze geland was in Tripoli. Daar zou ze overstappen naar Schiphol. Maar dat berichtje kwam niet."

Vliegtuigongeluk

Als Yvonne de televisie aanzet, ziet ze in het nieuws iets voorbij komen over een vliegtuig dat verongelukt is. "Ik dacht: dat kan niet. Maar toen we alles nog eens goed nakeken, bleek het wel degelijk het vliegtuig te zijn waar Joëlle in zat. Toen was het paniek."

Bij het vliegtuigongeluk in Tripoli, Libië kwamen 103 mensen om, waaronder zeventig Nederlanders. Na onderzoek bleek dat de ramp is veroorzaakt door een menselijke fout. In 2016 werd in Nieuwegein een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tripoli-ramp. Vandaag is daar, in verband met de coronacrisis, geen fysieke herdenking. In plaats daarvan is er om 17.00 uur online een herdenkingsceremonie.

Dochter Dana logeert op dat moment bij haar opa en oma, maar kan zich weinig herinneren van dat moment. "Ik was nog maar zes. Het enige dat ik weet, is dat ik heel boos was."

Die boosheid komt deels omdat de kleine Dana een slecht voorgevoel had. "Ik wist dat er iets zou gebeuren. Ik heb ook tegen mijn moeder gezegd dat ze niet moest gaan. Zij dacht dat ik dat zei omdat ik haar zou missen, maar het voelde anders. Alleen kon ik dat als klein kind niet goed uitleggen."

Heel onwerkelijk

Yvonne herinnert zich die twaalfde mei tien jaar geleden wel heel goed. "Dana moest heel erg huilen. Ze besefte dat mama niet meer terugkwam en vroeg zich af waar ze nou moest wonen. Het was heel onwerkelijk."

Dana, temidden van haar opa en oma (foto: Omroep Zeeland)

Dana woont sinds het overlijden van haar moeder bij haar opa en oma. Inmiddels is ze zestien jaar en gaat het goed met haar. "Ik doe een opleiding in het toerisme bij Scalda. Ik heb ook altijd veel gedanst, net als m'n moeder. Ik doe vooral wat ik leuk vind! Ik weet dat mijn moeder trots op me is."

Gelijkenis

Yvonne herkent veel van Joëlle in haar kleindochter. "Uiterlijk lijken ze op elkaar, maar ook in karakter. Ze hebben allebei dat wilde, Dana is ook zo'n spring-in-'t-veld."