Zorgstudenten krijgen diploma per tweetal

Sisley de Groot en Mirjam Roovers kregen hun mbo-diploma uit handen van een vakdocent in deze ongebruikelijke setting. In het lokaal waren ze maar met zijn drieën, met anderhalve meter afstand van elkaar.

Stage in Bravis

"Ik snap het wel, maar toch vier je dit moment liever met klasgenoten en familie," zei Mirjam Roovers. Zij heeft stage gelopen in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en heeft het coranavirus van dichtbij meegemaakt. "Ja dat was erg heftig, maar ik ben trots op mijn beroep en ben blij dat ik daar mensen heb kunnen helpen". Ze werkt nu bij de verzorgingstehuis Cederhof in Kapelle.

Thuis een taartje met familie

Voor Sisley de Groot had het ook wel anders gemogen. "Ik had dit graag nu hier gevierd met mijn familie, omdat ik heb laten zien dat ik het kan. Maar ja, dan eten we straks thuis maar een taartje om het te vieren". Zij werkt bij Scheldehof in Vlissingen en heeft daar nog niemand met corona gezien. "Ons team doet er alles aan om dat te voorkomen en dat is tot nu toe goed gelukt".