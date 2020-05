Coronalijn niet duidelijk aanwezig in Zeeuwse sterftegrafiek

(foto: Omroep Zeeland)

De CBS-cijfers zijn kil en schijnen overduidelijk: vorig jaar overleden in de eerste achttien weken van het jaar 1397 inwoners van Zeeland. In de eerste achttien weken van dit jaar zijn al 1561 overlijdens geregistreerd, dus 164 meer. Toch zie je die stijging ten opzichte van vorig jaar nauwelijks terug in de sterfte-curve van Zeeland als geheel.

Pieken

Inmiddels zijn er vanaf maart, toen het virus ook in onze provincie toesloeg, officieel zestig Zeeuwen aan Covid-19 overleden. Waarschijnlijk zijn er zelfs enkelen meer overleden, namelijk patiënten die de ziekte wel hadden, maar niet meer getest zijn. Dan nog is zo'n aantal te klein en over te veel weken verdeeld om dat als pieken de grafiek terug te zien.

Aanname

Alleen als je per gemeente kijkt, kun je in enkele gevallen een toename zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dan nog is het een aanname dat de stijging door corona komt en niet door een samenloop van omstandigheden.

Goes

In Goes tekent de lijn zicht scherper af dan in andere Zeeuwse gemeenten. Daar schoot het aantal doden vanaf 16 maart plotseling omhoog en bleef scherp stijgen, steiler dan vorig jaar. Inmiddels staat het aantal officiële coronadoden doden in Goes op elf. Die kunnen niet alléén verantwoordelijk zijn voor het verschil met vorig jaar.

En in Middelburg, waar men negen coronadoden te betreuren heeft, is zelfs helemaal geen verschil met vorig jaar te zien.

Tholen lijkt duidelijk. Want daar zijn sinds inmiddels 15 geregistreerde coronadoden, de meesten in Zeeland. Maar die gemeente had al in februari te maken met een grotere sterfte dan het jaar daarvoor. Daar zijn in maart meer doden bijgekomen, twaalf in week veertien (die op 30 maart begon) maar dat betrof ook andere overlijdens.

Hulst

Dat zelfde lijkt ook te gelden voor Hulst waar de coronalijn vanaf week 15 (die begon op 6 april) zichtbaar lijkt te worden, omdat de sterfte dan scherp omhoog gaat. Maar die dertien doden in één week kunnen aan corona worden toegeschreven. Het totale Hulster cijfer, volgens het RIVM, in al die weken is vier. Aangenomen moet worden dat toeval ook in de stijgende lijn van Hulst een rol speelt.