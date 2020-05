De nieuwe burgemeester op Tholen moet een verbindend 'mensenmens' zijn

Die profielschets werd vanavond in het gemeentehuis overhandigd aan commissaris van de Koning Han Polman. Huidig burgemeester Ger van de Velde-de Wilde neemt op 15 november na zes jaar afscheid van Tholen.

Handen schudden zat er niet in vanavond, dus maakten Polman en Henk Geluk (SGP) een buiging bij de overhandiging van de profielschets. (foto: Still uit uitzending Omroep Tholen)

In de profielschets staan ook welke uitdagingen de nieuwe burgemeester kan verwachten. Eén die er vanavond tijdens de vergadering uitsprong gaat over de bestuurscultuur in Tholen. In de profielschets wordt die omschreven als 'van oudsher harmonieus', maar: 'De laatste tijd is sprake van een iets scherpere toon en tegenstelling.'

Scherpe discussies

Die alinea verwijst ongetwijfeld naar het debacle rondom zwembad De Spetter waarbij door oppositiepartij PVV Tholen zelfs een rechtszaak tegen de gemeente werd aangespannen. Om er zo voor te zorgen dat geheime documenten openbaar werden. Ook de discussies over het afschaffen van het ambtsgebed en het wel of niet hijsen van een regenboogvlag zorgden voor veel verdeeldheid en emotionele debatten in de raad.

In de vergadering noemde raadslid Petrina Geluk (CDA) scherpte in het politieke debat niet het probleem. "En of dat tussen oppositiepartij of tussen coalitiepartij is... dat is misschien wel verfrissend geweest voor onze raad." De raadsleden verwachten dat een burgemeester de - eventueel scherpere - discussie in goede banen kan leiden. Geluk: "Dat we niet te ver van elkaar af komen te staan, maar dat het over de inhoud gaat."

Een mensenmens

"Hij moet een mensenmens zijn", vat raadslid Henk Geluk (SGP) de profielschets samen. "Iemand die midden tussen de bevolking staat, in lief en leed. Die zich kan aanpassen aan de onderlinge karakters van de verschillende kernen." Behalve bruggenbouwer en verbinder is het ook belangrijk dat de burgemeester goed kan netwerken, zegt Geluk. "Tholen zit op het snijvlak van Zeeland en Brabant. Een burgemeester moet met beide zaken doen en het beste voor Tholen eruit kunnen halen."

De haven bij Tholen (archieffoto) (foto: Marc van Haag)

Hoe nu verder?

Of het Tholen gaat lukken iemand te vinden die aan de profielschets voldoet, is maar de vraag. In bijvoorbeeld Kapelle is na veertig sollicitatiebrieven niemand gevonden en voor de tweede keer een interim burgemeester aangesteld.

Polman gaf in de vergadering van vanavond aan dat de vacature binnen anderhalve week in de krant kan worden gepubliceerd. Vanaf dan hebben kandidaten drie weken de tijd om te solliciteren. De gemeente hoopt op 15 november, als Van de Velde-de Wilde afscheid neemt, een nieuwe burgemeester te hebben.